Andere artikelen







Feestjes weer voorbij





Augustus is voor ons een drukke maand. Ikzelf jarig en 66 jaar geworden/ Onze Max is 6 jaar geworden, het is een stoer mannetje, heeft zijn A diploma al gehaald en voetbalt er ook lekker op los.

De tweeling is 5 jaar geworden en doen het ook goed. ZIjn 2 sterke kerels die al net zo groot en sterk willen zijn als neef Max. Met zijn 3tjes hier in huis is het een drukte van kracht en stoerheid. Gelukkig kunnen ze hier heerlijk buiten fietsen en voetballen.

Ook vierden wij ons 43 jaar getrouwd zijn. Wat is de tijd toch snel gegaan. Ik ga op naar de 50 jaar. We hebben elkaar maar een ander mooi tweedehands autootje cadeau gedaan. Mijn gezondheid laat toch de grote fietstochten niet meer toe. dus heerlijk met autootje erop uit. Is even wennen, maar de tochtjes blijven toch naar de natuur gaan.

September heeft op onze kalender niet veel staan. heerlijk !!!





















Geplaatst op 03 september 2017 10:34 en 22 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Redone 03 sep 2017 10:41 Hoi Kiekie, allereerst gefeliciteerd met alle feesten en jullie trouwdag, fijn dat het allemaal geslaagd is, heerlijk he een een nieuwe auto, zonder kwamen wij ook niet meer in de natuur, ik kan al jaren niet meer fietsen vanwege de problemen met de rug, al de auto er niet meer zou zijn dan zou het een ramp zijn, maar die tijd komt

Geniet van alles zolang het kan!!!!!



Benneke 03 sep 2017 10:51 Een drukke maar feestelijke maand Kiekie, wat vliegt de tijd toch, Max al weer 6 jaar. Ik kan me je enthousiasme in je blogs nog wel herinneren toen hij pas was geboren.



Een groet van Benneke