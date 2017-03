conditie testen !!

Ik probeer af en toe even iets meer te doen dan ik kan !! Mijn conditie is zo slecht en het wil ook niet echt veel meer dan rustig aan doen. Maar ik was een sportief persoon en zitten deed ik savonds pas. Dat is de laatste jaren andersom. Toch heb ik de puinduinen opgezocht in Kijkduin. Daar zijn van die steile trappen omhoog, zodat je boven op de top de zee kan zien. Dat was vroegere jaren een makkie.. Nu dacht ik misschien kan ik de helft. Met manlief naast mij is het mij toch gelukt. Er zit een vals stukje tussen. als je denkt nog een paar treden, komen daarachter aan, toch nog een heleboel treden om op de top te komen. Gelukt met 1 keer stoppen onderweg. Terug gaat natuurlijk altijd makkelijker. Trots dat ik weer iets heb gedaan. Mijn lijf zeg nee.. maar ik kan het toch !! Zo blij dat ik de zee weer kon zien vanaf deze hoogte.