langs de Zweth gefietst

Vandaag weer eens een kleine maar fijne fietstocht gemaakt langs de Zweth, dit is een water dat door vele westlandse dorpjes stroomt. Er is langs dat water altijd veel vertier te vinden. Verschillende terrasjes, mini camping enzo..zomers varen er veel bootjes. Nu is het er heerlijk rustig. Even uitrusten op de mooie picknikbank/tafel. Die is daar speciaal geplaatst door de familie van Zijl. Er moesten een paar boerderijen wijken om een mooi recreatie gebied aan te leggen. De narcissen die overal opkomen geven kleur. Heerlijk om vandaag buiten te zijn met dat prachtige lenteweer.