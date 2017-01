wat een plaatjes ,,

In het wesstand is er wel wat vorst, maar er kan niet worden geschaatst op de sloten. Onze kleinkinderen waren al tevreden met het ijs wat in de emmer zat, grote pret hadden ze, even naar het volkstuintje gereden, daar waren de bomen en struiken prachtig van de rijp. Even warme chocomel drinken en de kindjes waren tevreden. Toch nog ijspret.