Grazers in het takkenbos !!





Vlakbij het westland heb je een klein stukje natuur. Daar zijn 2 grazers te zien. Het is altijd zoeken of je ze ziet staan tussen al de bomen en de struiken. Je mag er wel in via een hekje maar ik blijf graag op afstand. Toevallig zag ik ze weer eens staan. Ze waren heerlijk aan het struinen in de dikke takkenbossen. Beetje schors eten van de takken. Maar ook heerlijk schuren langs de takken. Ze hadden het naar hun zin. En ik kon weer eens fotoos maken van dichtbij. Wel achter het hekje natuurlijk !!