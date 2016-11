waar een reddingsboei al niet goed voor is..





Ik heb deze foto's afgelopen zomer gemaakt. wel te zien aan al het kroost.Zo leuk om te zien hoe die rijger bovenop die boei zat. Soms heb je wel eens van die leuke momenten, maar belangrijker is om dan een camera bij je te hebben.

Laatste tijd vergat ik de camera nog wel eens, fietsen op zich is al heel wat geworden, blij als ik weer een paar kilometers heb kunnen maken. Ik hoop toch weer van die leuke momenten te kunnen maken. En zo heb ik dan ook weer een rustmomentje tijdens het fietsen.