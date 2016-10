Tegenliggers op het duinpad !!





Een fietstocht door het duinpad is niet alleen maar voor de fietsers tegenwoordig. Als je een wildrooster tegenkomt dan kan je ze al verwachten. Ikzelf heb het al benauwd als ik het rooster passeert, maarja om helemaal om te fiietsen is ook geen optie. En ja hoor.. daar waren ze, de schotse hooglanders met jongen !! Op een afstandje heb ik er foto's van gemaakt, toen waren ze nog achter de afzetting. op een gegeven moment kwamen ze gewoon het fietspad op. een leuke gelegenheid om foto's te maken voor iedereen. Er was een gezin die duidelijk werden verrast met zo'n tegenligger op het pad. Ik zag dat Ria (redblog) ook een ontmoeting had met deze prachtige dieren..