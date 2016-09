Mooi herdenkingsbeeld voor broer Jan

Afgelopen week ben ik een bezoekje gaan brengen aan begraafplaats Hofwijk. Daar is speciaal voor de nabestaanden en familie een heel mooi herdenkingsbeeld geplaatst. met een gedicht "de gever" Dit is geplaatst door het Erasmus ziekenhuis van Rotterdam. Als dank voor de mensen die zich terbeschikking hebben gegeven aan dit ziekenhuis. Mijn broer Jan heeft zich ook aan de wetenschap gegeven omdat hij zo graag wilde dat ze meer onderzoek konden doen aan hersenziekten. Als je dit van nabij meemaakt weet je ook dat je een plekje mist om deze dierbaren te herdenken, Er is geen graf geen urn. Nu is er dus deze gedenkplaats, in een prachtig park. waar je ook een bloemetje kan brengen, Als je dan op dat bankje zit, dan weet je ook hoe belangrijk deze mensen zijn geweest. En hoe fantastisch het is dat deze mensen zich aan de wetenschap hebben gegeven. om hopelijk een beter leven te kunnen geven aan vele mensen.